Наследию Александра Невского посвятят Кирилло-Мефодиевские чтения на Кубани

Фото: mitropoliakuban.ru

Наследию Александра Невского посвятят Кирилло-Мефодиевские чтения. 20 октября по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Павла пройдут XXVI Всекубанские духовно-образовательные Кирилло-Мефодиевские чтения «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

- Важно привлечь внимание и интерес общественности к духовному наследию русского народа, к образованию, культуре и истории как мощным средствам объединения здоровых сил общества в укреплении традиционной семьи и Российского государства, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Кубанской митрополии.

В этом году в связи с коронавирусом мероприятие планируют провести в онлайно формате.

- В чтениях участвуют священники из пяти государств - Белоруссии, Литвы, Украины, также выступят представители Берлинско-Германской епархии РПЦЗ и Вьетнамо-Филиппинской епархии, - уточняет ответственный за взаимодействие со СМИ Екатеринодарской епархии Вячеслав Клименко.

Программа XXVI Всекубанских духовно-образовательных Кирилло-Мефодиевских чтений доступна здесь.