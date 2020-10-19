Мэр Краснодара предложил выпустить инфраструктурные облигации

Мэр Краснодара Евгений Первышов Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На планерке в мэрии Краснодара чиновники обсуждали строительство и ремонт дорог. Глава города Евгений Первышой заявил, что денег на это не хватает. И предложил выпустить инфраструктурные облигации, чтобы взять деньги в долг у горожан. А вырученные средства направить на содержание и ремонт дорог и зеленых зон Краснодара.

— Из-за пандемии бюджеты всех уровней оказались в непростых условиях. Вместе с тем, город должен развиваться, нам нужно выполнять поставленные жителями задачи. Есть хорошая мировая практика. Необходимо посмотреть, собрать лучших экспертов Краснодара — финансистов, экономистов — и поработать над выпуском муниципальных инфраструктурных облигационных займов, — заявил Первышов.

Деньги от облигаций город сможет направить на содержание парков и скверов. А также на строительство дорог по уже готовым проектам.

— Нашего муниципального дорожного фонда хватает только на софинансирование федеральной программы. Проработайте конкретные детали размещения инфраструктурных облигаций с экспертами и краевой администрацией, — поручил чиновникам мэр города.

Причем по словам замглавы Дмитрия Логвиненко, город уже готов к размещению займов.