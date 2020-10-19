Бросает как игрушку: В Краснодаре мужчина на глазах у прохожих жестоко издевался над своей собакой

Фото vk.com/forum_vostochka_krasnodar

Этот инцидент произошел накануне вечером на улице Героев-Разведчиков около дома №12. По словам прохожих, местных житель жестоко избил своего пса.

- Собака до этого потерялась. Она была в минимаркете около подъезда, где проживает семья этого мужчины, - рассказывают очевидцы случившегося. - Когда он нашел пса, то рассвирепел.

Сначала хозяин схватил пса за заднюю лапу и швырнул в железную дверь подъезда. Самостоятельно поднять она не смогла. Тогда он взял ее на руки, зашел в дом, после чего кинул как игрушку в лифт. И там нанес несколько ударов.

Все происходящее сняли камеры видеонаблюдения, установленные у подъезда и в лифте многоэтажки. Видео было опубликовано в соцсетях.

- Собака жива, хромает на одну лапу, переломы не обнаружены, - сообщили очевидцы, которые после случившегося написали заявление в полицию.

Правоохранители уже начали разбирательства.

- Действиям гражданина дадут правовую оценку, - сказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.