В Краснодаре хотят отказаться от установки железных заборов вдоль дорог

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В краевом центре планируют отказаться от установки железных заборов вдоль части дорог. Этот вопрос подняли на аппаратном совещании в городской администрации. По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, повсеместная установка ограждений не вписывается в городскую среду.

- Мы должны уйти от их использования там, где это допускается ГОСТом, - сказал Евгений Первышов. - Что касается уже установленных заборов, то нужно продумать, как их использовать для создания зеленого каркаса.

Градоначальник считает, что нужна альтернатива металлическим ограждениям, которая создавала бы безопасность как для автомобилистов, так и для пешеходов.

- В 2020 году вступила в силу новая редакция государственного стандарта - требование устанавливать такие ограждения не является обязательным, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. - Но только, если речь идет об отдельных участках, где могут быть сформированы зеленые зоны.