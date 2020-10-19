Кубанская команда победила на VII Всероссийской летней Универсиаде

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Краснодарский край победил на VII Всероссийской летней Универсиаде. Соревнования проходили с 26 сентября по 18 октября в Екатеринбурге. В состязаниях приняли участие более 2 тысяч студентов из 113 российских вузов. Они состязались в 13 видах спорта. Мероприятие проводилось в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

- По результатам общекомандного первенства всех обошел с 199 очками Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, - сообщили сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

В общекомандном зачете среди субъектов РФ первое место также досталось Краснодарскому краю. В общей сложности кубанские спортсмены набрали 254 очка и завоевали два первых командных места, четыре – вторых места и четыре – третьих.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что кубанский студент завоевал первое место на полуфинале всероссийского Кубка «Управляй!».