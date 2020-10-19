Умерла завотделением детской инфекционной больницы Кубани от коронавируса

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Умерла от коронавирусной инфекции заведующая отделением специализированной клинической детской инфекционной больницы Кубани Александра Верменко.

- Не стало прекрасного человека, друга, коллеги и врача, который посвятил свою жизнь спасению детских жизней, - сообщили в больнице. - С огромной болью в сердце, мы посвящаем эту публикацию светлой памяти Верменко Александры Гениевны.

В медучреждении рассказали, что последний месяц врач-инфекционист боролась с опасным вирусом. Болезнь протекала очень тяжело и не оставила доктору шансов.

Александра Верменко была заведующей третьего боксированного отделения больницы с 1994 года. 36 лет она посвятила здравоохранению Краснодарского края из них 24 года – работала в инфекционном стационаре.