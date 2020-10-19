Сочи получит дополнительное финансирование на реализацию дорожного нацпроекта

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Сочи на досрочное выполнение работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено еще более 460 миллионов рублей. Большая часть этих денег - федеральные и краевые бюджетные средства.

– Своевременная реализация национальных проектов на территории Сочи – одна из первостепенных задач администрации города. Так, с начала года на курорте были отремонтированы 85 участков автодорог общей протяженностью более 73 километров. Отмечу, что данные мероприятия выполнены с опережением установленных сроков, – сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Дополнительные средства, рассчитанные на реализацию нацпроекта в 2021 году, направят на ремонт автодорог в четырех внутригородских районах Сочи. Так намечено привести в порядок дорожное полотно в Лазаревском районе: в ауле Большой Кичмай и на улице Ахинтам. Кроме того, в планах ремонт на улицах Майской, Войкова, Аллея Челтенхема, Котельной и Авиационной. А так же – в микрорайоне Макаренко.

В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что на курорте продолжается работа и по другим национальным проектам. В частности – «Жилье и городская среда», «Цифровая образовательная среда» и другие.

Наиболее масштабным и социально значимым объектом строительства в рамках нацпроекта «Образование» остается возведение школы в микрорайоне Мамайка на 800 мест.

Глава Сочи поручил руководителям отраслевых департаментов и управлений нарастить темпы участия муниципалитета в госпрограммах для привлечения финансирования на развитие социальной сферы и городской среды.