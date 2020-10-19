До конца 2021 года на Кубани газифицируют 30 муниципалитетов.

В Краснодарском крае намечено ускорить темпы газификации. В планах на 2021 год газифицировать не менее 30 населенных пунктов.

- В целом уровень газификации края к концу 2021 года должен достигнуть 85%, – сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что до 2025 года в развитие газовой инфраструктуры Краснодарского края вложат более четырех миллиардов рублей в рамках принятой программы газификации региона. Из краевого бюджета на строительство разводящих сетей направят около 600 млн рублей.

Кроме того, на Кубани продолжается активная газификация поселений.