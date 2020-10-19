В Сочи с начала года выявлено 161 самовольная постройка

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В администрации Сочи на еженедельном планерном совещании обсудили ход борьбы с незаконным строительством. Как пояснила директор правового департамента мэрии Валерия Ветрова, с января 2020 года в администрацию Сочи поступил 161 материал о выявлении самовольных построек. Среди них 30 обладают признаками многоквартирных жилых домов.

– В районные суды города Сочи и Арбитражный суд Краснодарского края нами подано 138 исковых заявлений о сносе. Еще по 23 материалам в настоящее время готовятся иски, запрашивается дополнительная информация, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» Валерия Ветрова.

По ее словам всего в производстве судов всех инстанций находятся порядка 1500 дел по искам администрации города. С том числе, включая тех застройщиков, которые пытаются отстоять свои объекты в судах всех инстанции на протяжении нескольких лет.

- До конца года в Сочи будут демонтированы порядка 20 незаконных объектов капстроительства по решению суда. Работа в этой части продолжается, – прокомментировала директор правового департамента.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи сносят 14 самостроев. Все они являются объектами капитального строительства.