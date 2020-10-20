Власти Сочи помогут жителям села Пластунка решить наболевшие проблемы

Фото: sochi.ru.

В Сочи глава города Алексей Копайгородский провел рабочую встречу с ТОС «Пластунка». Учитывая введенные ограничения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, разговор с жителями состоялся в режиме видеоконференции. Селяне смогли задать все вопросы, которые их волнуют. Один из самых наболевших – водоснабжение улицы Джапаридзе.

Более 550 домов в селе Пластунка на данный момент обеспечиваются водой из скважин. Проживающие в них люди испытывают нехватку воды, что особенно ощущается в летнее время. Жителям было предложено обратиться в «Водоканал» для включения в инвестиционную программу. Администрация города, со своей стороны, окажет консультационную поддержку

Общественники села также интересовались сроками завершения ремонта дороги по улице Леселидзе. Ранее часть дорожного полотна протяженностью 750 метров была отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные дороги», но затем работы приостановились.

Как отметили представители департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи, остановка работ вызвана тем, что оставшиеся 800 метров дорожного полотна проходят по территории Сочинского национального парка, и сейчас проводится экспертиза проекта. После ее завершения ремонт будет возобновлен. Его намечено заверить в мае 2021 года.

Члены ТОС «Пластунка» выступили с предложением продлить автобусный маршрут №114 до улицы Яна Фабрициуса. Это позволит жителям села добираться до ярмарки выходного дня без пересадок.

Глава города Алексей Копайгородский поручил специалистам департамента транспорта и дорожного хозяйства уже в ближайший вторник выехать на место, встретиться с жителями и руководством компании-перевозчика, чтобы проработать возможность продления маршрута.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в мэрии Сочи состоялся онлайн-прием граждан. Такие встречи по видеосвязи проходят периодически с момента начала карантина.