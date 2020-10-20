В Краснодарском крае дождь прекратится в течение суток

Осень полноценно вступила в свои права

На Кубани с приходом дождей температура воздуха снизилась на несколько делений – сейчас за окном 16 градусов тепла. В регионе 19 октября еще будет капать, но 20 октября дождевые тучи уйдут.

- В некоторых районах края 19 октября пройдет дождь, местами сильный. В Краснодаре облачно, осадков не ожидается. Воздух прогреется до 18 градусов. Порывы ветра могут достигать девяти метров в секунду, - сообщили Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По утрам низины и водоемы затянет туманом. С 22 октября потеплеет на пару градусов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи продолжается действовать экстренное предупреждение по непогоде. Здесь дожди ожидаются до конца суток. В связи с обильными осадками возрастает риск схода селевых потоков, на реках возможны резкие подъёмы уровней воды.