Граффити на стене органного зала Краснодара завершит художник из Италии

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В конце прошлого года стало появляться граффити на здании органного зала в краевой столице по эскизам известного итальянского стрит-арт художника Луиджи Мариа Мураторе. Завершить работу он должен был лично еще весной, но из-за пандемии границы были закрыты и возможности прилететь в Россию не стало.

Луиджи Мариа Мураторе написал письмо мэру Краснодара Евгению Первышову и сообщил, что закончит граффити, как только откроются границы.

- Мне жаль, что в связи с ситуацией не смог закончить работу в срок. Когда появится возможность выезжать за пределы страны без угрозы здоровью, завершение граффити на здании органного зала Краснодара станет для меня приоритетной задачей. Думаю, что со стеной ничего не случится, и у нас будет время завершить работу позже, — написал в своем послании Луиджи.