В Краснодаре от гаражей освобождают улицу Димитрова

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В краевом центре начались демонтировать гаражи на улице Димитрова. Их будут убирать в течение четырех месяцев. Очистить территорию планируется от 444 металлических боксов.

- Освободить земельный участок площадью 18,5 тысяч квадратных метров по улице Димитрова от 444 гаражей Советский районный суд города обязал еще в 2010 году. В прошлом году был изменен способ и порядок исполнения решения. Администрация взяла на себя обязательства по сносу строений. А в октябре этого года мэрия договорилась о монтаже с подрядной организацией, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

После сноса гаражей на их месте построят соцобъект или расширят зеленую зону, этот вопрос сейчас находится на обсуждении.

Стоит отметить, что на сайте мэрии появился раздел с информацией о земельных участках, которые вернули в муниципальную собственность.