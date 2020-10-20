В Краснодаре 49 жильцов сгоревшего дома по улице Российской выбрали новые квартиры

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Напомним, что в ночь на 13 сентября полностью сгорел мансардный этаж многоквартирного дома по улице Российской, 267/6. 56 собственникам застройщик купит новые квартиры. Их жилье находилось на мансардном этаже, который переоборудовали в технический.

- 49 семей уже выбрали альтернативное жилье — сейчас в новых квартирах идут ремонтные работы, шесть семей уже готовы к заселению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

В настоящее время в квартиры вернулись все жильцы 10 подъездов. Подрядчик продолжает делать ремонт в квартирах по заявочному принципу. Также рабочие докрашивают цоколь здания.

- Восстановительные работы в пострадавшем при пожаре доме сейчас на завершающей стадии. Практически полностью выполнена покраска цоколя здания. Продолжаются ремонтные и клининговые работы по квартирам, - отметили в мэрии.