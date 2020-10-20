В Туапсе начальница отдела сдала судебного пристава оперативникам

Следственные действия продолжаются

У 28-летнего судебного пристава-исполнителя в городе Туапсе было в работе два исполнительных производства. В пользу местного жителя нужно было взыскать три млн рублей. Летом знакомый представителя власти предложил передать начальнице отдела 100 тысяч за ускорение перевода денег взыскателю. Женщина согласилась, но сдала обоих оперативникам.

- 28-летний судебный пристав предложил начальнице за взятку ускорить перевод денежных средств на счет местного жителя. Женщина согласилась, но понимая, что действия подчиненного носят незаконный характер, сообщила об этом в следственный комитет. При передаче денег фигуранты были задержаны сотрудниками ФСБ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас судебный пристав находится под домашним арестом, а 31-летний знакомый, который через него хотел передать взятку начальнице отдела, заключен под стражу. Расследование дела продолжается.