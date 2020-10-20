Госпитали Кубани на 83% заполнены больными коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае каждый день продолжают выявлять у людей коронавирус. В настоящее время в 23 ковидных госпиталях по краю развернуто 4859 мест. Власти отмечают, что при необходимости их количество будет увеличено.

- Ежедневно регистрируются новые случаи заражения COVID-19, но резкого роста числа инфицированных и вспышек нет. Из имеющегося количества коек на сегодняшний день свободно 17%. При необходимости коечный фонд будет увеличен до 5920 мест, – отметили в министерстве здравоохранения региона.

В пресс-службе администрации края отметили, что госпитали справляются с нагрузкой. Медучреждения обеспечены оборудованием для диагностики и лечения. Также создан необходимый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что, по словам заместителя главврача горбольницы Анапы Элины Григорьевой, в городе-курорте палаты госпиталя заполнены на 100%. Ситуация остается напряженной.