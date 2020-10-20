Без гостей: В Адыгее из-за коронавируса в ЗАГС пускают только молодоженов

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В связи с увеличением количества заболеваний коранавирусом, оперштаб Адыгеи запретил приглашать на регистрации брака гостей. На торжественную церемонию в ЗАГС пускают только молодоженов.

- При торжественной регистрации допускалось присутствие восьми человек. Но в связи с ухудшением эпидобстановки вновь вводятся ограничения. Об этом молодожены предупреждены заранее, - рассказали в ЗАГСе по Адыгее.

С 15 октября в Адыгеи решили не закрывать бары и рестораны, но ограничения на проведение больших банкетов все же ввели. Поэтому устроить свадебные гуляния в Республике тоже не получится.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Адыгея обновила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. По данным регионального минздрава, за последние 24 часа зарегистрировано 64 новых случая заболевания.