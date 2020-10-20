В Краснодарский край привезли еще порядка 1,4 млн вакцин от гриппа

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На Кубани поставили еще 1 368 379 доз вакцины от гриппа. Их закупили за счет федерального и краевого бюджетов.

- В регионе прививки от гриппа сделали 32,5% жителей от намеченного плана. Вакцинировано более 687 тысяч взрослых и более 440 тысяч детей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Приоритет в вакцинировании отдают пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Из группы риска больше всего вакцинировано жителей за 60 лет – около 197 тысяч. На втором месте лица с хроническими соматическими заболеваниями – привито более 185 тысяч. На третьем – работники образования - 101 тысяча вакцинированных.

Сделать прививку от гриппа может любой желающий в поликлинике по месту жительства или в мобильной передвижном пункте на базе «скорой».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани от коронавируса привились 42 медика, сейчас они ждут второго этапа вакцинации.