Удар молнии оставил без света целый микрорайон в Сочи

Штормовое предупреждение действует до конца 20 октября Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

19 октября на город-курорт обрушилась непогода. Сочи накрыл мощный ливень с грозой. В какой-то момент на улицах образовались лужи, а через время дороги превратились в реки. Из-за непогоды подтоплены сразу несколько улиц в Сочи и Адлере. А из-за удара молнии на несколько часов без света остались жители микрорайона Мацеста. Но аварию оперативно устранили.

- Произошло одно происшествие вследствие прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений, аварийное отключение электроэнергии в Хостинском внутригородском районе. Ремонтно-восстановительные работы проведены бригадами ПАО «Кубаньэнерго». В 18:30 часов 19 октября ремонтно-восстановительные работы завершены, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что за прошлые сутки в городе выпало 5 мм осадков. Штормовое предупреждение в Сочи продолжает действовать до конца 20 октября.