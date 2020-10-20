Загранпаспорт через цифру: «Ростелеком» установил первые криптобиокабины в Краснодаре

Фото: Ростелеком.

Одна из них находится на территории многофункционального центра «Мои документы» на ул. Зиповской, 5, вторая — в торгово-развлекательном центре OZ Молл. Эти устройства для сбора биометрических данных позволяют автоматизировать и тем самым значительно ускорить процесс оформления загранпаспорта нового образца со сроком действия 10 лет.

Криптобиокабина представляет собой программно-технический комплекс, внутри которого находится цифровая фотокамера с системой бестеневого освещения, сканер документов и отпечатков пальцев, считыватель штрихкода, а также устройство, сочетающее сканер MRZ-строки (машиночитаемой зоны паспорта) и считыватель микросхем паспортов.

«Подача документов на оформление загранпаспорта выглядит следующим образом. Вначале на портале госусулуг или в МФЦ необходимо заполнить анкету и получить специальный штрихкод. Затем в криптобиокабине с его помощью идентифицироваться, и, следуя подсказкам голосового помощника, сделать скан-копию российского паспорта, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. Процедура занимает всего несколько минут. Статус готовности документа можно отслеживать на едином портале МФЦ», — пояснил Валерий Середа, директор ГАУКК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края».

Биометрические данные криптобиокабина автоматически передает в государственную специализированную информационную систему «Мир», где и происходит оформление документов, удостоверяющих личность. После этого они проходят проверку и поступают на фабрику Гознака для изготовления паспорта. А затем уже готовый документ направляется в МФЦ для выдачи заявителю.

«Это удобный и очень востребованный цифровой сервис. Отмечу, что процесс сбора биометрии находится под надежной криптографической защитой, чтобы предотвратить утечку данных. Сейчас в Краснодаре действуют две кабины, до конца года еще один комплекс появится в ТРЦ «СБС». Еще 15 кабин мы планируем установить на территории края в будущем году», — отметил Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

Криптобиокабины полностью разработаны в России и производятся концерном «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех») по заказу «Ростелекома». В соответствии с распоряжением правительства «Ростелеком» назначен единым поставщиком биометрических решений и услуг с криптографической защитой для МФЦ. Компания занимается поставкой, монтажом и запуском криптобиокабин, их интеграцией в существующую ИТ-систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными, а также обеспечивает их эксплуатацию и техподдержку, предоставляет защищенные каналы передачи данных.