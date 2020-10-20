На Кубани воры вынесли из дома деньги и украшения на 7 млн рублей

Расследование продолжается

В дежурную часть поступило сообщение от сторожа частного дома в одной из станиц Красноармейского района. Мужчина сообщил, что в жилье залезли неизвестные и вынесли все ценности. На место была направлена оперативная группа.

- Ночью в окно двухэтажного дома проникли неустановленные лица. Были похищены деньги в разных валютах, а также золотые украшения. Также из пристройки вынесли ресивер камер видеонаблюдения. Общий ущерб собственница оценила в 7 млн рублей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сейчас полицейские пытаются выйти на след преступников.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в полиции назвали фейком сообщения в WhatsApp о новой опасности - масках с наркотиками.