На территории вуза в Краснодаре высажена дубовая аллея

Фото Кадастровой палаты края

20 октября на территории Кубанского государственного аграрного университета высажены 17 саженцев красного дуба.

Место высадки деревьев выбрано не случайно, Именно этот университет является тем готовит дипломированных землеустроителей и специалистов в сфере кадастра.

- Грамотное распределение и организация рационального использования земель и их охраны – это одно из главных направлений в деятельности землеустроителей. Землеустроители, которые ежедневно трудятся на благо развития нашего края, высадили прекрасные дубы в знак уважения и приумножения зеленых насаждений в Южной столице,- говорится в сообщении палаты.

На мероприятии присутствовали, в частности, ректор Кубанского государственного аграрного университета Александр Трубилин и глава Кадастровой палаты края Иван Сулим.