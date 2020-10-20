В посёлке Знаменском Краснодара сносят многоквартирный дом

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20 октября в поселок Знаменский приехали рабочие на экскаваторе, бульдозере и самосвале. Они начали по кирпичикам разбирать многоквартирный самострой.

- Здание по улице Виноградной, 9 сносят по решению суда. Оно было возведено с нарушениями отступа границ соседних участков, а также площадь объекта значительно превышала, указанную в разрешении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в доме, который по документам предназначен для проживания одной семьи, обнаружили признаки многоквартирного: он состоит из 13 отдельных квартир.

- Все нарушения выявили еще в 2016 году. С тех пор прошло несколько судебных процессов, которые завершились в пользу мэрии, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что в Краснодаре также снесут самовольно объекты по улицам Альпийская, 17, Минская, 67, Тверская, 1А и поселок Краснодарский 1/1.