На Кубани мошенники в соцсетях выманили деньги у матери за возвращение ее сына из Индонезии

Дежурная часть полиции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три года назад женщина развелась с мужем. Бывшие супруги при этом сохранили дружеские отношения. В октябре 2020 года бывший муж решил переехать жить в Индонезию, и взял с собой на время в поездку старшего сына, который до этого проживал с мамой.

Спустя несколько дней женщину охватила тревога, понемногу перераставшая в панику. Ей стало казаться, что вернуть сына обратно из-за ограничений в авиасообщении в связи с пандемией будет крайне сложно, если вообще возможно.

Она стала искать информацию о возможности возвращения ребенка в соцсетях. На ее запрос откликнулась некая женщина, оставившая ей с мессенджере контакты человека, которого назвала «консулом в Индонезии».

«Консул» стал умело играть на чувствах матери, пообещав ей обеспечить возвращение сына в Россию. Но сначала попросил перевести ему на карту 5500 рублей якобы для прохождения ребенком теста на COVID 19, а затем и еще 30 тысяч рублей за перевозку мальчика самолетом без оформления «лишних бумаг».

Сразу после получения денег «консул» со связи пропал, предусмотрительно удалив всю переписку в чате.

- По факту произошедшего проводится проверка. В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления по статье 159 УК РФ «Мошенничество»,- сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.