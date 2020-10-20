Главный тренер «Ренна»: «Краснодар» заслуживает такого же уважения, как «Севилья» и «Челси»

Главный тренер футбольного клуба «Ренн» Жюльен Стефан считает «Краснодар» сильной командой. Накануне матча Лиги Чемпионов он высказывал комплименты сопернику.

- «Краснодар» - прекрасная команда, в составе которой собраны футболисты с большим опытом игры за свои сборные, и им не привыкать к участию в матчах повышенной степени важности. Эта команда исповедует современный футбол. У «Краснодара» молодой тренер, который делает ставку на интенсивную игру с акцентом на атаку и зрелищность, - приводит слова Стефана официальный сайт УЕФА.

При этом французский тренер заметил, что «Краснодару» иногда не хватает стабильности, но команда в состоянии решить эту проблему.

- Я считаю, что мы попали в сложную группу, поскольку в ней присутствуют команды гораздо опытнее нас в еврокубках. «Краснодар» заслуживает такого же уважения, как „Севилья“ и «Челси». Посмотрим, что произойдет. Я предпочитаю, чтобы мы были сконцентрированы на собственных действиях. Нас ждет сложный соперник, но я хочу, чтобы «Ренн» показал свой максимум и не жалел ни о чем после этой встречи, - заявил Жюльен Стефан.

Матч Лиги Чемпионов Ренн – Краснодар состоится 20 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.