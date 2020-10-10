Мэр Сочи провел рабочую встречу с руководителем Росстата

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В Сочи глава города Алексей Копайгородский провел рабочую встречу с руководителем Росстата Павлом Малковым. Темой встречи стала готовность курорта к проведению предстоящей в апреле 2021 года Всероссийской переписи населения.

Как отметил глава Сочи Алексей Копайгородский, данные, которые по итогам переписи получит Росстат, важны для дальнейшего развития города-курорта.

– Последняя Всероссийская перепись проходила в 2010 году, тогда на территории Сочи было зарегистрировано 420 тысяч человек. Но мы отмечаем ежегодный прирост населения на курорте за счет миграции из других субъектов страны, - сообщил Алексей Копайгородский.

Он напомнил, что по данным предварительной переписи населения 2019 года, на 1 января 2020 года на территории Сочи зафиксировано 558 319 человек.

- От итогов переписи будут зависеть темпы строительства социальных объектов, градостроительная и жилищная политика, все инфраструктурные решения на территории города, а также развитие системы ЖКХ, транспорта и санаторно-курортной отрасли, – уточнил мэр Сочи.

Во Всероссийской переписи населения в Сочи будут задействованы 1500 человек. Кадровый состав сформирован исходя из требований Росстата. Привлечены представители профессиональных сообществ города и около 30% молодежи, в том числе студенты сочинских вузов и волонтеры. На курорте будут работать 169 переписных участков, их готовность уже составляет 80%. Для этих целей подбираются помещения во всех районах города, исходя из доступности и удобства для горожан.

Встреча с руководством Росстата прошла в рамках первого образовательного слета сотрудников федерального ведомства. 100 лучших специалистов из разных регионов страны прошли недельный курс обучения проектному управлению на одном из курортов Красной Поляны.