Жители Тимашевска могут оплатить поездку в одно касание в общественном транспорте

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

Пассажиры 13 маршрутных автобусов в городе Тимашевске теперь могут оплатить проезд с помощью банковской карты, мобильного устройства или смарт-часов с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay. Модернизированные терминалы для приёма оплаты находятся у водителей. Это совместный проект Сбербанка, предприятия пассажирского транспорта и оператора системы - компании «ЧАС ПИК».

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Общественный транспорт в Краснодарском крае становится всё более современным и комфортным. И Сбербанк активно помогает власти и бизнесу региона в его развитии. Возможность оплаты проезда бесконтактным способом - важная часть как сервисной составляющей услуги перевозчика, так и эффективная мера борьбы с коронавирусной инфекцией. Транспортный эквайринг — важный драйвер масштабного проекта «Безналичный регион», который с 2018 года успешно реализуется банком на Кубани. По итогам сентября объём эквайринга вырос на 33,5% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и составил 47,54 млрд рублей».

Оплата проезда банковской картой имеет ряд преимуществ: процесс происходит быстро и безопасно, пассажирам не нужно носить с собой специальную транспортную карту и наличные, а перевозчики и муниципальные власти получают полную статистику перевозок, что делает эту сферу услуг прозрачной. Совместно с партнёрами Сбербанк планирует в перспективе оснастить терминалами онлайн-оплаты весь общественный транспорт Тимашевского района.

Денис Черниговский, руководитель предприятия пассажирского транспорта города Тимашевска:

«Мы заботимся, чтобы пассажиры чувствовали себя максимально комфортно во время поездки и соблюдали все меры по борьбе с пандемией. Внедрение безналичной оплаты — ещё один шаг в развитии транспортной инфраструктуры Тимашевского района. До конца октября мы планируем оборудовать терминалами безналичной оплаты 34 транспортных средства, а в будущем тиражировать проект на весь автопарк предприятия».

В большинстве районов Краснодарского края проект безналичной оплаты проезда реализован при поддержке компании «ЧАС ПИК». Так, за последние два года возможность оплачивать проезд картой и мобильными устройствами получили жители Лабинска, Приморско-Ахтарска, Армавира, Кропоткина, Туапсе, Тбилисского, Динского и других районов Краснодарского края. Также проект безналичной оплаты проезда в общественном транспорте успешно работает более чем в 120 городах России, включая Ростов-на-Дону, Волгодонск, Краснодар, Сочи, Новороссийск, Ставрополь, Пятигорск, Черкесск, Элисту, Махачкалу. Благодаря активности Сбербанка в этом направлении Россия является мировым лидером по количеству городов, в которых можно оплатить проезд банковской картой.