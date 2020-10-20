Мизерные данные по заболеваемости коронавирусом на Кубани 20 октября назвали ошибкой

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В первой половине дня 20 октября сайт «Стопкоронавирус.рф», который ежедневно сообщает официальные данные о заболеваемости COVID 19 в регионах России, опубликовал таблицу. В ней число заболевших коронавирусом на Кубани за последние сутки равнялось всего 25-ти.

Позже в краевом оперштабе эти данные назвали ошибочными. И озвучили свои, отличные от федеральных почти на сотню.

- В крае за сутки зарегистрировано 105 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией Среди заразившихся 52 женщины и 53 мужчины, в том числе COVID-19 подтвержден у 11 детей,- сообщает оперштаб региона.

Телеграм -канал «Красная,35» также назвал произошедшее «приятной, но все же ошибкой».