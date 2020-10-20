В ходе ссоры из-за места на парковке таксист в Сочи умер от обширного инфаркта

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Трагедией завершился спор двух таксистов из-за парковочного места в поселке Лазаревском в Сочи. Повздорили давно знакомые между собой 53-х и 52-летний коллеги.

Один из них в качестве аргумента в споре решил наехать на другого на автомобиле, но тот успел отскочить в сторону. После этого взбешенный мужчина выволок своего коллегу из машины, повалил на асфальт, и наступил ногой ему на руку.

Его 52-летний оппонент при этом внезапно перестал подавать признаки жизни. Перепугавшийся таксист вызвал «Скорую». Врачи по приезду констатировали смерть мужчины от обширного инфаркта.

- По факту произошедшего проводится проверка,- сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.