В Сочи зарезервировано 33 земельных участка под строительство соцобъектов

Фото администрации КК

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вместе с мэром Сочи Алексеем Копайгородским посетили стройплощадку одного из важнейших социальных объектов курорта - школы на 800 мест на улице Ландышевой на Мамайке.

После сдачи объекта в 2022 году для жителей почти 30-тысячного микрорайона будет решена одна из главных проблем - возможности для их детей учиться неподалеку от дома.

Школа возводится в рамках национального проекта «Образование».

- Основной вопрос здесь в нехватке земельных участков. На Мамайке эта площадка 15 лет находилась в споре, место панорамное, ликвидное под любой коммерческий проект. Но была принципиальная позиция местной власти – оставить участок под социальный объект, – отметил губернатор.

Сейчас рабочие выполнили уже около четверти от общего объема строительства. Проект реализуется на площади в 30 тысяч квадратных метров, с учетом местного сложного рельефа и перепадом высот более 25 метров.

Между тем, в Сочи власти продолжают изыскивать все новые участки для строительства новых соцобъектов.

– В Сочи уже нашли 33 муниципальных участка, которые отдадим под социальные объекты. Сейчас в стадии строительства 4 школы на две тысячи мест и 2 детских сада, – подчеркнул Алексей Копайгородский. глава муниципалитета.