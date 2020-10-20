Портфель инвестиционных продуктов Private Banking ВТБ превысил 1 трлн рублей

В условиях высокой волатильности рынков Private Banking ВТБ демонстрирует активную разработку и предложение индивидуальных инвестиционных решений. С начала текущего года инвестиционный портфель VIP-клиентов ВТБ вырос более чем на 55% и превысил 1 трлн рублей. Наибольший прирост показала услуга «Advisory» - более 65%.

«Опережающий рост инвестиционных продуктов Private Banking ВТБ обусловлен двумя основными причинами. Во-первых, снижением процентных ставок, как в рублевой, так и валютных зонах. Во-вторых, новой моделью продаж инвестиционных продуктов, которую мы разворачивали с конца 2018 года, и которая позволила нарастить инвестиционный портфель Private Banking в 5 раз за 2 года», - комментирует старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

В четвертом квартале ВТБ начинает размещение двух выпусков суббординированных облигаций серии СУБ-Т2-1 и СУБ-Т-2 в том числе для физических лиц, имеющих статус квалифицированных инвесторов. «Мы уверены, что этот инвестиционный продукт также будет пользоваться большим интересом VIP-клиентов, так как стал ответом на запрос получения высокой доходности при обеспечении сохранности капитала, а также подкреплен надежностью одного из самых крупных банков», - отмечает Дмитрий Брейтенбихер.