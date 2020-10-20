58-летний житель Кубани убил собутыльницу за непристойное поведение и спрятал ее тело

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Жительница Красноармейского района в октябре 2020 года обратилась в полицию и сообщила о безвестном исчезновении 63-летней соседки. В связи с этим Славянским отделом СКР по краю было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Как выяснилось в ходе следствия, в начале сентября 2020 года 58-летний местный житель со своей знакомой выпивали у него дома в хуторе Прикубанском. Затем женщина решила использовать жилую комнату хозяина в качестве туалета. Это привело в бешенство ее собутыльника.

Мужчина дважды ударил ее по голове и убил, а затем спрятал тело убитой в ближайшей лесополосе.

В ходе конфликта фигурант нанес оппонентке не менее двух ударов руками и ногами в область головы, убив ее. Затем, с целью сокрытия следов совершенного преступления, фигурант переместил тело потерпевшей в лесополосу, расположенную недалеко от дома.

- Сейчас мужчина помещен под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается,- сообщает СУ СК по краю.