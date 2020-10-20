Умерли еще пять пациентов с коронавирусом на Кубани

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57- летний житель краевого центра был доставлен в стационар. На КТ выявлена выявила двусторонняя пневмония, тест на коронавирус был положительным. Подключение к аппарату ИВЛ не смогло спасти пациенту жизнь.

84-летний краснодарец в больнице был также подключен к ИВЛ после ухудшения состояния на фоне подтвержденного диагноза COVID 19. Усилия врачей оказались напрасными.

81-летняя женщина из Краснодара умерла в местной больнице с подтвержденным положительным тестом на коронавирус.

80- летняя жительница Сочи остро заболела, и с ильным кашлем и высокой температурой была доставлена в стационар. Тесто на коронавирус показал наличие в организме опасной инфекции. Подключение к ИВЛ не спасло ей жизнь.

В Новороссийске 68-летний мужчина был подключен к аппарату ИВЛ в местной больнице. Тест на COVID-19 подтвердил наличие инфекции. Через некоторое время пациент умер.

- Всего с начала пандемии в крае умерло 358 пациентов с коронавирусом,- сообщает региональный Минздрав.