В Краснодарском крае сделали экстренное предупреждение о первых заморозках

Фото: ГУ МЧС по Краснодарском краю

В Краснодарском крае ожидаются первые заморозки. Экстренное предупреждение об отрицательных температурах сделали в ГУ МЧС.

- С 21 по 23 октября по данным метеорологов ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-1°С, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.

Огурцы на кубанских грядках уже повесили "уши". По словам специалистов, сельхозкультуры сейчас в большой опасности. Поэтому необходимо в эти дни предусмотреть, то как можно их защитить.

- Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой, - предлагают в ГУ МЧС по краю.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Краснодарском крае. В Гидрометцентре России подготовили карты отклонений средней месячной температуры для каждого месяца с октября 2020-го по март 2021 года. Долгосрочные прогнозы, конечно, не могут быть точными на 100 процентов, но вполне дают представление о том, какой будет зима в Краснодарском крае.