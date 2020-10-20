МТС рассказала, зачем абоненты обращаются в контактный центр

Согласно исследованиям МТС, кубанские абоненты мобильных сетей обращаются в контактный центр в 10 раз чаще, чем пользователи фиксированной связи. При этом поклонники мобильной связи обращаются за помощью к операторам в утренние часы, тогда как сторонники домашнего интернета и ТВ активизируются ближе к обеду.

Однако звонки поступают круглосуточно. Днем их больше всего, а пик приходится на 8 утра. Меньше всего звонят с вопросами в «час быка» - около 4-х утра. Но именно в это время поступает максимальное число странных обращений, когда абонентам хочется «просто поговорить». Некоторые из них хотят узнать у операторов рецепты блюд – например, блинов с дырочками, другие просят вызвать такси или требуют решить проблемы с электричеством, полагая, что раз МТС проводит в квартиры интернет, то вполне может отремонтировать и электросети. Особо мнительные клиенты опасаются заболеть коронавирусом от китайских гаджетов и просят операторов проконсультировать их по этому вопросу.

Небольшую передышку операторы получают летом, когда число звонков снижается на 5%. Но к осени активность пользователей возрастает. При этом жители Адыгеи проявляют завидную стабильность – они звонят операторам с одинаковой частотой всю неделю, в отличие от кубанцев, 10% которых предпочитают забывать о делах по выходным.

Большинство обращений от абонентов мобильной сети связано с использованием услуг. Пользователи фиксированной сети просят операторов помочь с настройкой домашнего интернета и ТВ.

В целом же, согласно исследованиям МТС, с каждым годом абоненты все реже звонят в контактные центры, предпочитая решать проблемы самостоятельно с помощью приложения «Мой МТС». Так, с начала года число абонентов call-центра сократилось на 20%.