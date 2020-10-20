Мэр Сочи поздравил специалистов-дорожников с профессиональным праздником

Фото мэрии Сочи

Отрасль работает очень активно. С начала 2020 года на курорте отремонтированы более 100 улиц. Общая протяженность обновленных трасс составляет почти 74 километра.

Мэр курорта Алексей Копайгородский награды лучшим сотрудникам по ремонту и строительству автотрасс а также коллективам и работникам транспортных компаний.

– Новые технологии, оборудование и материалы, которые активно используют сочинские специалисты, позволяют не только совершенствовать качество дорожного покрытия, но и продлевать срок его службы, что очень важно для обеспечения комфорта жителей и гостей курорта, – подчеркнул мэр Сочи.

Награждены более 20 человек.

Кроме того, 17 дорожников получили грамоты и благодарственные письма от мэрии Сочи.