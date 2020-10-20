В Краснодарском крае продолжается строительство 26 школ и 9 детсадов

Фото администрации КК

В 2020 году в регионе ведется строительство 26 школ и 9 детских садов. В 2021 году также намечено достроить 9 школ и 5 детсадов. В ходе селекторного совещания губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул крайнюю важность четкого взаимодействия во время строительства таких объектов.

Для этого готовятся и структурные изменения в краевых ведомствах.

– Со следующего года все социальное строительство мы объединим в Единую государственную программу, чтобы решать возникающие проблемы сразу и не допускать отставание в возведении школ и детсадов, – отметил глава региона.

Есть отставание по срокам строительства школы на 1100 мест на улице Изобильной В Краснодаре – там сменился подрядчик, и средства не успели освоить.

– Все необходимые конкурсные процедуры по школе на улице Изобильной уже проведены. Она будет завершена в мае 2021 года и 1 сентября дети пойдут в школу, – пояснил мэр Краснодара Евгений Первышов.

В Юбилейном микрорайоне краевого центра возводится новый учебный корпус для начальных классов школы №87. В данном случае стройка идет в соответствии с графиком.

К концу года также планируется сдать школу и новый детсад в Кореновске. К этому же сроку планируется завершить и строительство новой школы на 400 мест в Крымске.