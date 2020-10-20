В Анапе пересадили сеянцы уникальных озерных кипарисов

Фото мэрии Анапы

20 октября в поселке Сукко под Анапой пересадили более 150 побегов однолетних сеянцев местных редких болотных кипарисов, которые растут в озере.

Летом 2020 года из-за сильной жары водоем рекордно обмелел, и на объект даже запретили доступ туристов.

-Специалисты анапского «Зеленстроя» выкопали саженцы и поместили в горшки со специальным плодородным грунтом. В течение 3-5 лет за ними будут ухаживать в анапском питомнике: поливать, проводить подкормку,- сообщает мэрия Анапы.

Когда саженцы вырастут до примерно двух метров, их планируют пересадить вернут в озеро, восстановив прежнюю рощу кипарисов.