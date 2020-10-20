В Краснодаре эндоскописты провели уникальную операцию в условиях "ковидного" госпиталя

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Пациент был доставлен в ковидный госпиталь, страдая от сильной боли в груди. Врачи по снимку определили у него разрыв пищевода.

Хирурги стационара начали срочную операцию, поставив специальный вакуумный зонд на месте разрыва.

Подобные операции довольно редки даже для целых специализированных хирургических бригад, но в жестких условиях ковидного госпиталя все действия вынужден был провести лишь один врач-эндоскопист, которому ассистировали обычные дежурные хирурги.

- Несмотря на все сложности наши врачи успешно справились с поставленной задачей и операция прошла успешно. Пациенту установили специальный зонд для питания, ведущий прямо в двенадцатиперстную кишку,- сообщается в Инстаграм ККБ № 2. По мнению врачей, прогноз по состоянию пациента позитивный.