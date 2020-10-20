Второй этап программы туристического кэшбэка продлится до 5 декабря

Фото Минкурортов КК

В середине октября начался второй этап регистрации компаний, которые хотят участвовать в государственной программе туристического кэшбэка.

Россияне могут приобрести туры протяженностью от двух суток и получить возврат собственных денег в размере до 20%. Набольший возможный размер такого возврата ,согласно программе, равен 20 тысячам рублей.

– Отели, санатории, туроператоры, которые не успели присоединиться к программе ранее, могут сделать это сейчас и продавать свои услуги по новым условиям с 1 ноября до 5 декабря 2020 года, – рассказали в региональном Минкурортов.

Для того, чтобы принять участи в программе кэшбэка, заинтересованные в этом компании могут оставить свои данные в форме по ссылке.