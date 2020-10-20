Играть от обороны: Стал известен состав «Краснодар» на матч Лиги Чемпионов против «Ренна»

Стали известны составы «Ренна» и «Краснодара» на матч Лиги Чемпионов. С первых минут в составе российской команды на поле выйдут семь игроков оборонительного плана.

Причиной тому стала не столько осторожность тренерского штаба «горожан» сколько кадровые проблемы – команде не могут помочь Кабелла, Классон, Вандерсон и Ари.

Состав «Краснодара»: Сафонов (В), Сорокин, Рамирес, Чернов, Смольников, Кайо, Петров, Олссон, Уткин, Вильена, Берг.

У «Ренна» в основе сыграют Н'Зонзи и Камавинга.

Состав «Ренна»: Гомис (В), да Силва, Далберт, Агерд, Террье, Гирасси, Камавинга, Бурижо, Н'Зонзи, дель Кастильо, Траоре.

На скамейке запасных у «Краснодара» Городов, Синицын Газинский, Мацукатов, Кутовой, Сперцян и Сулейманов.

Матч Ренн – Краснодар состоится 20 октября и начнется в 22:00.