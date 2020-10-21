Тренер «Краснодара» прокомментировал итог матча Лиги чемпионов с «Ренном»

Тренер "Краснодара" Артур Оленин Фото: ФК Краснодар

Тренер «Краснодара» Артур Оленин прокомментировал исход первого матча команды в Лиге чемпионов. На выезде во Франции «быки» добыли ничью со счетом 1:1.

- Я хочу поздравить ребят с хорошей проведенной игрой. Результат ничейный, но хотелось бы победить. Лига чемпионов для нас историческое событие, праздник. Мы хотели выступить как можно успешнее и, наверное, у нас получилось. Мы стремимся играть лучше в каждом матче, - заявил Артур Оленин.

Команда во Франции осталась без главного тренера Мурада Мусаева, который заболел ангиной и остался в «Краснодаре».

- Перед матчем мы говорили, что нужно быть смелыми, дисциплинированными, сконцентированными, выполнять установку тренера и получать удовольствие от игры. Связь с главным тренером держали по телефону, - рассказал Артур Оленин.