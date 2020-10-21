Дадим бой «Челси»: Матвей Сафонов высказался после матча «Краснодар» - «Ренн» в Лиге чемпионов

Матвей Сафонов - вратарь ФК Краснодар Фото: ФК Краснодар/Андрей ШРАМКО

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал исход первого матча своей команды в Лиге чемпионов. На выезде во Франции «быки» смогли добыть ничью с «Ренном».

- Свою игру оценивать не буду, ее нужно сначала разобрать с тренером. Я очень рад, что мы заработали очко, мы выглядели достойно и могли добиться победы, - заявил Матвей Сафонов после матча.

Он отметил, что многие футболисты «Краснодара» сегодня дебютировали в Лиге чемпионов.

- Было тяжело начинать, но команда освоилась. Мы распробовали этот турнир, нам понравилось и мы готовы дать бой в следующем матче «Челси», - пообещал Сафонов.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Матвей Сафонов признан лучшим игроком матча «Краснодар» - «Ренн».