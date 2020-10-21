Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал дебют «Краснодара» в Лиге чемпионов

Магомел-Шапи Сулейманов Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Полузащитник ФК «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал исход матча с «Ренном», который стал дебютным для клуба в Лиге чемпионов. Встреча во Франции завершилась со счетом 1:1.

- Думаю, что мы набрали справедливое очко. Мы вышли не в оптимальном составе, но мы бились друг за друга, сыграли дисциплинировано, каждый оставил все свои силы. За счет этого удалось добиться результата. Вся команда была хороша, думаю, наш дебют в Лиге чемпионов удался, - сказал Шапи после матча.

Полузащитник вышел на замену во втором тайме вместо получившего повреждение Сергея Петрова.

- В конце соперник поджимал, последние 20 минут было нелегко, команду гнали вперед. Но дисциплина бьет класс. Считаю, что эта ничья как победа, мы счастливы. Матвей Сафонов нас выручил, мы очень переживаем за его плечо, надеемся все будет в порядке, - отметил Сулейманов.