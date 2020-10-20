Кубань вошла в тройку самых перспективных регионов для международных инвесторов

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Международные компании считают Краснодарский край одним из самых перспективных регионов России. Таковы итоги ежегодного опроса, в котором приняли участие 62 компании. Его провела компания EY.

92% компаний считают Россию одним из стратегических рынков. Участники опроса назвали в числе трех самых перспективных регионов - Кубань.

– Край готов предлагать инвесторам максимально выгодные условия, – сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель. – В том числе, возмещать затраты инвесторов на создание объектов инфраструктуры и компенсировать процентные ставки по кредитам на инвестиции.

В пресс-службе краевой администрации напомнили, что Кубань поднялась на 6-е место в общероссийском рейтинге инвестиционного климата АСИ. На регион приходится 40% крупнейших инвестпроектов Южного федерального округа.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что МФЦ для иностранных инвесторов будет давать предпринимателям других стран сервисы для создания бизнеса.