Мурад Мусаев сделал заявление после матча «Краснодара» с «Ренном» в Лиге чемпионов

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал ничью с «Ренном» приемлемым результатом для своей команды. Он руководил игроками и тренерским штабом по телефону, находясь в Краснодаре из-за ангины.

- Думаю, что ничья хороший результат, мы столкнулись с трудностями перед этой игрой. Провели хороший первый тайм. Концовку немного отдали сопернику, но мы не смогли сделать замены, какие хотели бы. Играли сегодня защитниками, результат приемлемый для нас, ребята молодцы, - сказал после матча Мурад Мусаев в эфире МатчТВ.

Наставник команды отметил, что футболисты были настроены на матч с «Ренном».

- В Краснодаре на последней тренировке было видно, что ребята были собраны и сконцентрированы. Можно плакаться, что мы кого-то потеряли, но мы понимали, что нужно работать и терпеть – что и было сегодня, - отметил Мусаев.

Специалист заметил, что нападающие команды теперь увидели, что у них есть конкуренция со стороны игроков других линий, которые сегодня справились с поставленными задачами и в атаке. Но в ближайших играх команде придется обходиться без еще одного футболиста.

- Думаю, мы надолго потеряли Петрова и такого сочетания в ближайших матчах мы не увидим, - заключил Мусаев.