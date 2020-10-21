Игроки и тренер «Ренна» разочарованы ничьей с «Краснодаром»

Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан прокомментировал исход матча Лиги чемпионов против «Краснодара», который закончился вничью со счетом 1:1. На гол Гирасси с пенальти точным ударом ответил Кристиан Рамирес.

- Ничья - это обидный результат, если игроки сделали все для того, чтобы победить. Мы разочарованы. Мы доминировали на поле, создавали моменты, но вынуждены довольствоваться лишь одним очком. Хоть оно и стало первым для клуба в Лиге чемпионов. Мы надеялись на большее, но возьмем с собой то, что имеем, и продолжим работать, - не скрывает досады Стефан.

Автор единственного гола в составе «Ренна» Серу Гирасси рассказал, что его команде не хватило опыта, чтобы победить «Краснодар».

- Мы сыграли хорошо, но делать нечего, это Лига чемпионов. Уже знаем, что здесь приходится расплачиваться за ошибки. Мы забили, но затем потеряли концентрацию и поплатились. Не хватило опыта, - сказал Гирасси.