На Кубани вице-мэра оштрафовали за превышение бюджетных лимитов

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В Армавире по инициативе городской прокуратуры заместитель главы города привлечен к административной ответственности. Таков итог прокурорской проверки соблюдения бюджетного законодательства при формировании и реализации муниципальных программ, Речь идет о мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений и преступлений.

- Установлено, что администрация Армавира заключила муниципальный контракт на предоставление услуг видеонаблюдения с превышением объемов бюджетных ассигнований, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

В отношении заместителя главы города Армавира возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.15.10 КоАП РФ (Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования). Ему назначен штраф - 20 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что прокурорская проверка школьного питания выявила 1,5 тысячи нарушений.