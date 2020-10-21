На Кубани 21 октября ожидается самая низкая температура за неделю

В низинах и у водоемов утром и вечером ожидается туман Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодарском крае наступили осенние деньки. Дожди с понедельника принесли похолодание. 21 октября будет самым холодным днем на этой недели.

- В Краснодаре 19 октября без осадков, днем воздух прогреется до 17 градусов. По краю также дождя не ожидается, местами столбики термометров поднимутся до 20 градусов. В низины ночью опустится туман, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики отмечают, что в регионе будет ветрено, местами порывы до 14 м/с. А в Новороссийске – до 17 м/с.

Следующие два дня температура днем будет расти – 23 октября воздух прогреется до 22-24 градусов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в МЧС распространили экстренное предупреждение. С 21 по 23 октября по ночам ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-1°С.