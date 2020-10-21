В Краснодаре ограничили движение по улице Ковалёва

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В Фестивальном микрорайоне начали строить теплотрассу. В связи с работами подрядная организация частично перекроет проезжую часть на улице Ковалева. Сложности с проездом на этом участке будут больше месяца. Чтобы не скапливались пробки рабочие просят водителей искать пути объезда.

- С 21 октября по 1 декабря движение автомобилистов ограничат по одной из полос улицы имени Ковалёва — от дома № 12 до улицы Атарбекова. Здесь будут идти работы по строительству теплотрассы. Их выполнит подрядная организация ООО «Кубаньэнергосервис», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, работы будут выполняться закрытым способом с поочередным устройством котлованов на проезжей части. На дороге установят соответствующие знаки.